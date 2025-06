David-Juve, avanti. Altro contatto per Sancho 

TORINO - Tra Mondiale e mercato. Sono giorni fittissimi per la Juve, tra campo e futuro, così la sfida con il Manchester City si interseca con le trattative per regalare a Tudor i rinforzi in attacco. Il direttore generale, Comolli, e il suo braccio destro Chiellini hanno raggiunto nuovamente la squadra in Florida e, oltre ad assistere al big match con i Citizens, saranno impegnati a plasmare la Juve che verrà. La priorità è l’attacco e quindi il tema bomber: l’erede di Vlahovic potrebbe essere Jonathan David . Il centravanti canadese ha già aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero, compiendo un primo passo importante verso la Signora. Adesso spetta alla dirigenza juventina e all’entourage del giocatore, in uscita da svincolato dal Lilla , trovare la quadratura del cerchio.

Il contratto per David

Per David è pronto un contratto pluriennale (tre o quattro anni) a 6 milioni più bonus a stagione ma per allestire l’affare serve superare qualche ostacolo non indifferente dal punto di vista economico. Il bonus alla firma e sopratutto le commissioni agli agenti, che chiedono 15 milioni per portare al traguardo la trattativa. Si lavora quindi su questo fronte per ammorbidire le richieste e dare una bella sforbiciata. Comolli spera di poter fare in fretta anche per respingere potenziali insidie (Premier League e la solita Arabia Saudita) e tiene aperte comunque altre piste: la principale riguarda Nicolas Jackson, centravanti senegalese del Chelsea, valutato però 60 milioni dai Blues. Parallelamente prosegue il confronto con il Psg per rinnovare il prestito di Kolo Muani: la Juve vorrebbe una formula con diritto di riscatto (tra i 40 e i 50 milioni) mentre i campioni d’Europa puntano all’obbligo. Fondamentale potrebbe rivelarsi la volontà di Randal che, negli ultimi giorni, ha ribadito di trovarsi bene a Torino e di voler restare.

La pista per Sancho

Un ulteriore approfondimento è atteso anche sul fronte Sancho, per il quale la Juve è tornata alla carica un anno dopo il tentativo infruttuoso della scorsa stagione. Comolli ha pronto un nuovo contatto telefonico sia con il Manchester United, che è pronto a lasciar partire l’esterno inglese, per trovare la quadra sulla formula dell’affare (i bianconeri pensano a un prestito con diritto di riscatto o con obbligo condizionato alle performance del giocatore), sia con l’entourage di Jadon perché serve l’intesa sull’ingaggio che ai livelli attuali, circa 15 milioni, è fuori dai canoni bianconeri. Sul fronte esterni, inoltre, è sempre in ballo il riscatto di Conceiçao dal Porto: il club portoghese non arretra dalla richiesta di 30 milioni e, dopo la prima offerta leggermente più bassa della Continassa che è stata rispedita al mittente, adesso tocca al suo agente Jorge Mendes smussare gli angoli per provare ad arrivare a una soluzione positiva. Un aiuto dal punto di vista economico potrebbe arrivare dall’addio contemporaneo di Mbangula e Weah che stanno trattando il passaggio al Nottingham Forest. La Juve incasserebbe 22-23 milioni più bonus complessivamente; restano da definire gli aspetti contrattuali dei due giocatori mentre nelle ultime ore si è registrato un interesse del Monaco per Weah.

La difesa

Altro capitolo ampio del mercato bianconero riguarda la difesa. Sugli esterni, i nomi forti sono Wesley del Flamengo e Piquerez del Palmeiras, senza dimenticare Miguel Gutierrez del Girona e Nuno Tavares della Lazio. Per il reparto centrali, piacciono Balerdi del Marsiglia e Aguerd del West Ham.