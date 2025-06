Flamengo-Bayern Monaco: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club

Proseguono gli ottavi di finale del Mondiale per Club . Dopo la qualificazione del Chelsea e del Palmeiras (che si scontreranno nei quarti di finale), oggi è il turno della parte destra del tabellone. Alle 18, l'Inter Miami di Messi sfiderà il Psg, e chi vincerà ai quarti se la vedrà con l'uscente di Flamengo-Bayern Monaco . I brasiliani, pieni di ex Serie A (Danilo, Jorginho, Gerson...) hanno vinto il proprio girone da imbattuto, con un punto in più rispetto al Chelsea, mentre il Bayern Monaco nell'ultima giornata hanno perso contro il Benfica.

Flamengo-Bayern Monaco, l'orario

Dove vedere Flamengo-Bayern Monaco in diretta tv

Flamengo-Bayern Monaco, la programmazione in streaming

Flamengo-Bayern Monaco andrà in scena oggi, sabato 28 giugno, alle ore 22 all'Hard Rock Stadium di Miami.Flamengo-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su DAZN , broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv in chiaro anche su Italia 1.Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity, gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita del Mondiale per Club anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.