Per la prima volta nel corso della sua carriera, a 38 anni suonati, Leo Messi se la vedrà con una sua vecchia squadra. Ma l’ottavo di finale del Mondiale per club tra i campioni d’Europa del Paris Saint Germain e l’ Inter Miami , costruito attorno all’affiatata comitiva di amici della Pulce, avrà parecchi altri incroci suggestivi. Segui la sfida con noi in tempo reale.

19:24

63' - Ci prova Messi, Donnarumma blocca

Messi prova l'azione personale, poi conclude in porta, ma il tiro è troppo debole per sorprendere Donnarumma.

19:23

61' - Dentro Dembélé al posto di Joao Neves

Entra Dembélé al posto di Joao Neves, autore di una doppietta.

19:20

58' - Grande azione di Barcola, fuori di un soffio

Barcola si gira con una grande giocata e conclude con il sinistro, dopo un bell'assist di Vitinha. Palla fuori di un soffio.

19:11

49' - Messi-Suarez, che giocata!

Grande giocata di Messi, ma Suarez non riesce a finalizzare: grande giocata della Pulce.

19:06

Inizia il secondo tempo

Si riparte, inizia il secondo tempo.

18:50

48' - Hakimi firma il poker

Grande azione del Psg, tutto di prima, ma l'Inter Miami è completamente al tappeto. Qualificazione ai quarti praticamente chiusa da parte del Psg.

18:47

45' - Tris Psg, autogol di Aviles

Disastro di Aviles, che nel tentativo di anticipare Fabian Ruiz butta il pallone nella sua porta con le mani.

18:41

38' - Doppietta di Joao Neves, che errore Busquets

Joao Neves firma il raddoppio al 38', ma che errore di Sergio Busquets, che perde un pallone banale sulla sua trequarti. Il Psg in contropiede è letale

18:30

28' - Altra occasione per Kvaratskhelia

Ancora Kvaratskhelia, murato dal portiere dell'Inter Miami Ustari dopo un bel doppio passo. L'ex del Napoli sta facendo impazzire la difesa dell'Inter Miami, migliore in campo finora.

18:26

24' - Kvaratskhelia sfiora il raddoppio

Kvaratskhelia prova il destro a giro dal limite e la palla esce di pochissimo. In campo c'è solo il Psg. L'Inter Miami prova a fare qualcosa, ma è Messi da solo contro tutti.

18:08

6' - Sblocca Joao Neves

Vitinha crossa su calcio di punizione dalla sinistra e Joao Neves tutto solo insacca di testa, ma che leggerezza della squadra di Messi che non marca il centrocampista del Psg.

18:05

4' - Kvaratskhelia devastante, poi Barcola sbaglia: prima occasione!

Kvaratskhelia semina il panico, dribbla 3 o 4 giocatori, entra in area e serve Barcola, che calcia addosso al portiere.

18:03

1' - Il Psg parte con il solito schema, ma stavolta non funziona

Partiti con il solito schema, ma questa volta fallito... Il Psg voleva mandare il pallone in fallo laterale per alzare la pressione, come fatto anche in finale di Champions con l'Inter, ma questa volta ha fallito e ha spedito la palla direttamente a fondo campo.

17:59

Le squadre sono in campo

Maglia rosa per l'Inter Miami, Psg classica maglia blu: tutto pronto per l'inizio del match.

17:47

Il cammino dell'Inter Miami al Mondiale per club

L’Inter di Miami, da parte sua, non ha ancora subito nessuna sconfitta nel torneo. Dopo il pari a reti bianche nella gara del debutto con gli egiziani dell’Al Ahly è arrivata una fondamentale vittoria sul Porto, impreziosita dalla punizione da cineteca di Messi, che ha deciso l’incontro. A garantire secondo posto nel girone A e passaggio del turno, poi, è arrivato un pari dal forte sapore di biscotto col Palmeiras, buono per assicurare il prosieguo dell’avventura nel torneo anche ai brasiliani.

17:38

Il cammino del Psg al Mondiale per club

Il forfait nelle prime tre gare di Ousmane Dembelé, reduce da un malanno muscolare sofferto in Nations League non ancora risolto del tutto, non ha impedito al Psg di chiudere in vetta al Gruppo B, iniziato con un secco poker rifilato all’Atletico Madrid, seguito dall’inaspettata sconfitta di misura col Botafogo, poi compensata dalla vittoria sui Seattle Sounders.

17:36

Luis Enrique vuole anche il Mondiale per club

Dopo il tris Ligue 1, Coppa e Supercoppa di Francia, seguito dall’anelato trionfo in Coppa Campioni, i transalpini si sono presentati negli States col dichiarato obiettivo di far loro anche il nuovo Mondiale.

17:34

Inter Miami-Psg, le formazioni ufficiali

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Allen, Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All. Mascherano.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Doue, Barcola. All. Luis Enrique.

Atlanta - Mercedes Benz Stadium