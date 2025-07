David, la Juve accelera e per Sancho lo United fissa il prezzo

TORINO - Sancho, c’è il prezzo. Il Manchester United non ha cambiato idea sul futuro dell’esterno inglese: sarà addio, naturalmente con la prospettiva di un incasso soddisfacente. Così i Red Devils hanno fissato l’asticella del costo: 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, raccontano in Inghilterra. In definitiva, per la Juve si tratterebbe dello stesso investimento necessario per confermare Chico Conceiçao per il quale il Porto continua a chiedere 30 milioni. La Continassa ha già provato ad ammorbidire il club portoghese, facendo una prima offerta al ribasso ma senza successo, così continua a lavorare anche su Sancho. I due giocatori sono al momento alternativi: dentro l’uno o l’altro, insomma, a meno che non si sblocchi l’uscita di Nico Gonzalez che la Juve lascerebbe partire dopo l’annata deludente per non meno di 25 milioni. Questa è un’altra frontiera che potrebbe aprirsi, ma al momento non ci sono acquirenti all’orizzonte per l’argentino. Così Damien Comolli resta focalizzato su Sancho come alternativa se la questione Conceiçao non dovesse diventare favorvole; Jorge Mendes si sta adoperando per far abbassare le pretese del Porto. Jadon, però, ha un problema di non poco conto: l’ingaggio da 15 milioni a stagione, decisamente fuori dai canoni bianconeri. C’è da lavorare approfonditamente quindi pure su questo aspetto.