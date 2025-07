Inzaghi impietrito, Milinkovic è una furia: caos totale nel recupero di Fluminense-Al Hilal

La dinamica dell'azione

Passato in svantaggio al 40' per un gol di Martinelli, l'Al-Hilal si è riversato in avanti nei minuti successi nella speranza di riuscire a pareggiare il risultato prima della pausa. Arrivati al 3' di recupero l'Al-Hilal ha messo un cross in area in direzione del secondo palo, dove c'era appostato Marcos Leonardo, che non è riuscito a trovare l'impatto con il pallone per un contatto con Samuel Xavier. Dopo il contrasto Makkelie ha subito indicato il dischetto ma, nel giro di pochi minuti, ha deciso di cambiare la sua scelta dopo una revisione al Var giustificandolo come "un normale contatto di gioco". Una chiamata che ha subito fatto discutere mandando in escandescenze i calciatore dell'Al-Hilal, le cui proteste sono rimaste inascoltate.