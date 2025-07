Fluminense-Al Hilal diretta Mondiale per Club: segui Inzaghi nei quarti

Al Camping World Stadium di Orlando scocca l'ora di Fluminense-Al Hilal, gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club: dopo aver eliminato il Manchester City negli ottavi di finale, Simone Inzaghi vuole staccare il pass per la semifinale. Tra il dire e il fare i brasiliani allenati dall'ex giocatore della Roma, Renato Portaluppi, che hanno estromesso dalla competizione iridata l'Inter di Cristian Chivu imponendosi con il finale di 2-0. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta testuale di CorrieredelloSport.it.