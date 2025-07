PSG-Bayern Monaco: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club

​Dopo le vittorie di Fluminense e Chelsea, che hanno eliminato rispettivamente l'Al Hilal e il Palmeiras, non restano che scoprire le altre due semifinaliste del Mondiale per Club . Due gare dal sapore della Champions League, quelle in programma oggi: alle 18 i campioni d'Europa del Psg sfideranno il Bayern Monaco. In palio la semifinale contro la vittoriosa tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund.

PSG-Bayern Monaco, l'orario

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in streaming

PSG-Bayern Monaco andrà in scena oggi, sabato 5 luglio, alle ore 18 al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su DAZN , che ha scelto di trasmettere in chiaro tutte le partite del Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 di Sky, nella sezione "App" della Home di SkyQ e su dispositivi come Play Station, XBox e TIMVISION Box.PSG-Bayern Monaco sarà visibile live in streaming su DAZN e Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire i quarti del Mondiale per Club in diretta anche su, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.