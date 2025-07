Dembelé esulta come Diogo Jota: l’omaggio da brividi in Psg-Bayern Monaco

Il Paris Saint-Germain ha eliminato il Bayern Monaco dal Mondiale per Club con una vittoria per 2-0 firmata da Doué e Dembelé. Dopo il gol del raddoppio, l'ex esterno del Barcellona ha celebrato la rete replicando la famosa esultanza di Diogo Jota, messa in scena per la prima volta dopo una doppietta con la maglia del Liverpool. Il pensiero per il giocatore portoghese, morto il 3 luglio in un incidente stradale insieme al fratello André Silva, è in realtà un riferimento a una passione comune tra Dembelé e Jota: quella per i videogiochi.