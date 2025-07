Psg-Bayern Monaco diretta: segui il quarto di finale del Mondiale per Club live

ATLANTA - Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano per i quarti di finale del Mondiale per Club nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. I parigini vengono da una larga vittoria per 4-0 contro l'Inter Miami di Leo Messi, mentre nel turno precedente il Bayern ha superato per 4-2 i brasiliani del Flamengo grazie alla doppietta di un trascinante Harry Kane. Le due big europee si affrontano a partire dalle 18 per un posto in semifinale, a dirigere il match sarà l'arbitro inglese Anthony Taylor. Segui la diretta sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.