Donnarumma, il messaggio per Musiala dopo il drammatico infortunio alla caviglia

ATLANTA (USA) - Dopo il contrasto con Musiala, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia (apparso subito molto serio) prima dell'intervallo del quarto di finale del Mondiale per Club tra Psg e Bayern, Donnarumma non è riuscito a trattenere le lacrime in campo, affranto per quanto era accaduto all'avversario. E al termine del match, vinto 2-0 dai parigini, il portiere azzurro ha voluto subito dedicargli un pensiero attraverso i social.