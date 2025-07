Il Real Madrid elimina il Borussia Dortmund: tris acrobatico di Mbappé. Adesso c'è il Psg in semifinale 

Nell'ultimo quarto di finale del Mondiale per club, in corso negli Stati Uniti, il Real Madrid ha battuto per 3-2 il Borussia Dortmund e raggiunge il Psg in semifinale. A decidere la partita a New York, al MetLife Stadium, sono stati Gonzalo Garcia, con un gol al 10' su cross di Arda Guler dalla sinistra, Fran Garcia al 20' su cross basso e leggermente arretrato di Alexander-Arnold, e infine il neo entrato Mbappé in una partita che ha visto gli uomini di Xabi Alonso chiudere in 10 a causa del rosso ad Huijsen (stende in piena area Guirassy). Il Borussia ha provato a riaprire il match solo sul finale: al 93' Beier batte Courtois con un destro incrociato, ma i Blancos blindano il pass un minuto dopo con un gol in mezza rovesciata di Kylian, che dedica la rete a Diogo Jota. I tedeschi ottengono un calcio di rigore all'8' del recupero del secondo tempo, con cui Guirassy segna il 2-3 e accorcia le distanze. Allo scadere è Courtois ad evitare la beffa dei supplementari con un miracolo su Sabitzer. La semifinale tra Real Madrid e Psg è in programma mercoledì 9 luglio alle 21, sempre al MetLife Stadium di New York.