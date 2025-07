Infortunio Musiala, la diagnosi è tremenda: diverse lesioni, starà fuori per molto

Terribile infortunio, quello che ha subito Jamal Musiala. Il trequartista tedesco, nel corso della prima partita tra il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain valida per i quarti di finale del Mondiale per club, ha avuto la peggio in uno scontro con Donnarumma, con il portiere italiano che è intervenuto in uscita bassa per prendere il pallone. La diagnosi, secondo quanto riportato dalla Bild, è terribile: frattura del perone sinistro, oltre a danni a diersi legamenti.