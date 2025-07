Chelsea-Paris Saint Germain, finale Mondiale per Club: orario e dove vederla in tv

NEW YORK (Usa) - Sarà un confronto che sa di Champions League e quindi dal sapore dei big match europei quello che vedrà di fronte il Chelsea e il Paris Saint Germain per la finale del Mondiale per Club 2025. La partita tra la squadra di Enzo Maresca e quella di Luis Enrique giocherà domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Chelsea-Paris Saint Germain, orario della partita

La partita tra Chelsea e Paris Saint Germain, in programma domenica 13 luglio 2025 e valevole per la finale del Mondiale per Club 2025 inizierà alle ore 21.00, orario italiano.

Chelsea-Real Madrid, dove vederla in tv

La partita tra Chelsea e Paris Saint Germain, valevole per la finale del Mondiale per Club 2025 verrà trasmessa in diretta televisiva pay tv su DAZN e in chiaro Canale 5. DAZN è attivo sul canale 214 di Sky, nella sezione "App" della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.