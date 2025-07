Real Madrid travolto nel primo tempo contro il Psg al Mondiale per Club: la faccia del presidente Perez dice tutto 

Primo tempo horror per il Real Madrid di Xabi Alonso, colpito a freddo dal Psg di Luis Enrique e in palese difficoltà contro la velocità del tridente offensivo parigino. Non può certamente essere soddisfatto dei suoi il presidente dei blancos, Florentino Perez, apparso sconsolato in tribuna d'onore al "MetLife Stadium", in occasione della seconda semifinale del Mondiale per Club.