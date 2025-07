Real Madrid, Bellingham si opera alla spalla: ecco quanto resterà fuori 

Prima il duro ko contro il Paris Saint Germain nella semifinale del Mondiale per club, poi l'intervento che porterà Jude Bellingham a rimenere fermo ai box per diversi mesi. Il Real Madrid non vive un periodo positivo. Il centrocampista inglese, una volta chiuso il Mondiale, ha ufficializzato la scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla.

Bellingham, almeno tre mesi di stop

L'intervento costringerà Bellingham a rimanere fermo per circa tre o quattro mesi. Il centrocampista del Real Madrid, aveva confermato la volontà di operarsi alla partenza della competizione iridiata: "Sono stufo del tutore. Speriamo di arrivare in finale e di essere operato qualche giorno dopo il torneo per risolvere il problema. Ci ho messo molto tempo. Sono arrivato al punto in cui il dolore non è più così forte, ma il problema è che mi sto stancando: i giocatori lo tirano e lo risistemano (il tutore) ogni volta. Credo di aver esaurito la pazienza", aveva detto Bellingham.