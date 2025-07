Modric e il retroscena su Florentino Perez: "Il Real Madrid mi ha dato tutto, non avevo mai visto piangere..."

Modric, il retroscena su Florentino Perez: "Non lo avevo mai visto piangere"

Questo il messaggio dedicato da Modric a Florentino Pérez, numero uno del Real Madrid: "Il presidente è stato molto importante per me, innanzitutto perché mi ha portato qui. Da quel momento, mi ha sempre dimostrato un affetto speciale, mi ha sempre trattato molto bene. Ora posso dirlo: mi ha trattato in modo diverso, aveva un affetto molto speciale per me - ha precisato l'ex Tottenham -. E credo che l'abbia dimostrato nella mia ultima partita, perché non avevo mai visto il presidente piangere. È difficile dirlo, ma sono emozioni contrastanti".

Modric, la Décima il ricordo più speciale

Un'avventura che ha consentito a Luka Modric di arricchire il bagaglio dei ricordi: "Si è conclusa un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa. Quello che ho vissuto mi dà ancora più gioia. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid. È difficile scegliere un momento tra i tanti preziosi che ho vissuto qui, ma sottolineo sempre e voglio ricordare La Décima, - ha detto con orgoglio - perché è lì che possiamo dire che tutto è iniziato. Ha dato inizio al dominio degli ultimi 12 o 13 anni, che è stato incredibile, vincendo sei titoli di Champions League in 10 anni. Cito sempre La Décima perché è stata impressionante, e il modo in cui l'abbiamo vinta definisce perfettamente l'essenza del Real Madrid".