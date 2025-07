Psg-Real Madrid diretta: segui la semifinale del Mondiale per Club LIVE

Paris Saint-Germain e Real Madrid si giocano un posto nella finale del Mondiale per Club in cui ad aspettare c'è il Chelsea , uscito vittorioso dall'altra semifinale con il Fluminense: segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Il Corriere dello Sport .

21:19

9' - Gol di Dembélé: Psg-Real Madrid 2-0

Altro errore del Real, stavolta di Rudiger, sulla pressione di Dembélé, che dopo aver rubato il pallone al difensore arriva davanti a Courtois lo punisce.

21:18

6' - Gol di Fabian Ruiz: Psg-Real Madrid 1-0

Erroraccio di Asencio sulla pressione di Dembélé, che viene atterratto da Courtois in area: l'arbitro dà il vantaggio e sul pallone arriva Fabian Ruiz per un tap in facile faicle.

21:15

4' - Doppio miracolo di Courtois

Prima su Fabian Ruiz, poi su Nuno Mendes: il portiere belga salva il Real!

21:13

3' - Kvaratskhelia ci prova: palla sul fondo

Prima inziativa del georgiano, ma il pallone termina sul fondo.

21:11

1' - Si comincia: è iniziata Psg-Real

E' iniziata la semifinale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid.

20:53

La partita comincerà leggermente in ritardo: il motivo

I bus di entrambe le squadre sono arrivate in ritardo allo stadio causa traffico e la partita comincerà con qualche minuto di ritardo: LEGGI QUI!

20:45

La panchina del Real Madrid

A disposizione: Carvajal, Militao, Camavinga, Modric, Rodrygo, Lunin, Vazquez, Ceballos, Diaz, Enriquez, Ramon, Andres, Munoz, Martin.

20:37

Xabi Alonso: "Problema in allenamento per Alexander-Arnold"

Xabi Alonso: "Alexander-Arnold? Ha avuto un problema in allenamento e non era in grado di giocare. Dobbiamo fare in modo di cavarcela senza di lui. Valverde terzino? Dobbiamo lavorare di squadre in maniera unità, sarà una bella sfida per lui. Garcia e Mbappé? Abbiamo bisogno di entrambi li davanti".

20:28

La panchina del Psg

A disposizione: Ramos, Lee Kang-in, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Safonov, Kamara, Mbaye, Tenas.

20:21

Tchouameni: "Siamo il Real, dobbiamo vincere per forza"

Tchouameni: "Dovremo giocare al nostro livello, sappiamo che giochiamo contro una squadra forte ma siamo il Real e dobbiamo vincere per forza. Mbappé titolare? Importante per noi".

20:17

Dembélé: "Faremo di tutto per arrivare in finale"

Dembélé: "Abbiamo molto per arrivare a questo momento, arrivare in finale sarebbe eccezionale. Faremo di tutto per disputare un gran match".

20:05

La formazione ufficiale del Psg

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique.

20:00

Real Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouameni, Arda Guler; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé, Gonzalo Garcia. All: Xabi Alonso.

19:50

A breve il calcio d'inizio di Psg-Real

Il calcio d'inizio della semifinale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è in programma alle 21.

MetLife Stadium - New Jersey