Collina promuove le bodycam arbitrali: "Superate le aspettative" E sulla regola degli otto secondi...

Collina: "Bodycam aiutano gli arbitri"

"Ci hanno chiesto "Perchè non farlo in tutte le partite?" Oltre a essere un valore per il pubblico, il test è stato anche molto positivo per gli scopi FIFA". Collina ha infatti evidenziato come la bodycam sia diventata uno strumento: "Abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che l'arbitro vede sul campo di gioco. Anche per istruire gli arbitri e spiegare perché qualcosa non fosse stato visto in campo". Il capo degli arbitri si è concentrato su un esempio: "Atletico Madrid-Psg: l'arbitro non ha visto un fallo di mano di un difensore dell'Atletico perché un giocatore gli aveva bloccato la linea di visione. Grazie alla telecamera era chiaro che l'arbitro non poteva aver visto quell'episodio in diretta sul campo. Poi grazie al Var è stato assegnato un rigore".

Promossa anche la regola degli otto secondi ai portieri

Nel corso del Mondiale per club è stata introdotta anche una nuova regola, in base alla quale viene assegnato un calcio d'angolo alla squadra attaccante se un portiere trattiene la palla per più di otto secondi: "Un grande successo; il ritmo della partita è migliorato. Non abbiamo perso tempo a causa dei portieri che tenevano la palla tra le mani per troppo tempo, come accadeva abbastanza spesso nelle partite precedenti. E il fatto che solo due portieri abbiano commesso questo fallo dimostra come sia stata davvero rispettata la regola".