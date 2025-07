Maresca prima di Chelsea-Psg: "Loro i migliori al mondo, proveremo a batterli così"

Alla vigilia della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg , in programma domani, domenica 13 luglio, al MetLife Stadium, nel New Jersey (calcio d'inizio alle ore 21 italiane), Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa: "Ciò che mi preoccupa del Paris Saint-Germain è ciò che mi preoccupa di qualsiasi squadra", ha esordito il tecnico dei Blues.

Maresca: "Finale? Preparata come le partite contro le squadre brasiliane"

Maresca ha poi aggiunto: "Cerchiamo di aiutare la squadra a preparare la partita nel miglior modo possibile, dando tutte le informazioni possibili ai giocatori perché possano dare il massimo in campo. Rispetto tutte le squadre, ma il modo in cui mi preparo per la finale è lo stesso modo in cui mi sono preparato per la partita contro le squadre brasiliane. Per me non cambia molto, nel senso che cerco di capire dove possiamo far loro del male e dove posso impedire che ci facciano del male".

Maresca: "Il Psg al momento è la migliore squadra d'Europa e del mondo"

Maresca ha proseguito spiegando: "Sono d'accordo con la maggior parte delle persone che dicono che sono la squadra migliore d'Europa e del mondo. Il motivo è che lo stanno dimostrando in Francia, in Champions League e in questa competizione. Abbiamo il massimo rispetto per loro e mi piace molto guardarli, ma siamo qui per dare il massimo e vincere la finale. Certo, sarà difficile, ma per me tutte le partite sono difficili. Il Fluminense ha battuto l'Inter, che ha raggiunto la finale di Champions League. Ha battuto l'Al Hilal, che ha battuto il Manchester City. Quindi, tutte le partite sono complicate e dobbiamo preparare i dettagli al meglio. Prepareremo questa partita nel modo migliore. Sicuramente il Psg e il suo allenatore, Luis Enrique, sono un punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio. Allo stesso tempo, abbiamo il nostro stile e durante la stagione abbiamo dimostrato come vogliamo fare le cose, con e senza palla. Sono una squadra a cui piace tenere palla, ovviamente, e anche a noi piace. A loro piace anche pressare alto e noi facciamo lo stesso".