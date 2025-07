Chelsea-Psg: dove vederla in tv, orario e formazioni della finale del Mondiale per Club

Chelsea-Psg: al "MetLife Stadium" di East Rutherford, nel New Jersey, scocca l'ora della finale del primo Mondiale per Club. Da una parte i Blues allenati da Enzo Maresca, che dopo aver vinto la Conference League vogliono alzare un nuovo e più prestigioso trofeo; dall'altra il Paris di Luis Enrique, che vuole coronare una stagione da sogno in cui è stato capace di arrivare davanti a tutti in Ligue 1, di conquistare la Coppa di Francia e, soprattutto, la prima Champions League della propria storia. Il Chelsea ha eliminato agli ottavi di finale il Benfica, ai quarti il Palmeiras e in semifinale il Fluminense; il Psg ha avuto la meglio dell'Inter Miami negli ottavi di finale, del Bayern Monaco nei quarti di finale e del Real Madrid in semifinale. Per entrambe non resta che compiere l'ultimo passo lungo la strada che porta alla gloria.