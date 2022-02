ROMA - "La Fifa sta monitorando la situazione". Così un portavoce della confederazione mondiale del calcio commenta la richiesta della federcalcio polacca di non disputare a Mosca la partita contro la Russia, in programma il 24 marzo e valida come play-off per i Mondiali 2022. La Fifa rimanda, per ora, alle informazioni presenti sul proprio sito, dove la partita "è in programma il prossimo 24 marzo", ma senza indicazione della sede.