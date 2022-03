Argentina, proposta shock: "Portiamo il cuore di Maradona in Qatar"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Incredibile proposta dall'Argentina: portare il cuore di Diego Armando Maradona in Qatar per i Mondiali di calcio. Attualmente il cuore di Maradona è sotto la custodia del Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Scientifica di Buenos Aires. Un'agenzia pubblicitaria, la Bombay, con sede in Argentina, però, ha chiesto di portare il cuore di Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Affinché sia 'vicino' alla nazionale capitanata da Messi.