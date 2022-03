Francia, Mbappé si 'ribella' agli sponsor della Nazionale

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé non ne fa una questione di soldi, che per altro non gli mancano, ma di principio. E continua a 'resistere' contro alcuni sponsor della Nazionale francese come Coca Cola, KFC o Belin che contrastano con la campagna di 'Inspired by KM', fondazione con cui l'attaccante del Psg promuove un'alimentazione sana tra gli adolescenti. Secondo quanto riportano i catalani di 'Sport' problemi ci sono anche con BetClic, un sito web di scommesse sportive che secondo Mbappé causa grossi problemi tra i giovani nei quartieri più modesti del Paese come la sua nativa Bondy, una città di pendolari alla periferia di Parigi.

Francia, caso Mbappé: la Federazione mette in mezzo gli avvocati L'accordo con la federazione Alcuni di quei brand hanno bussato alla porta di Mbappé con assegni importanti ma hanno incontrato il rifiuto del calciatore, che però possono sfruttare attraverso la Nazionale grazie ai contratti da 1,5 milioni di euro firmati come sponsor di secondo livello dei 'Blues'. Il campione parigino, che chiede invano da mesi alla federazione transalpina di poter partecipare alla scelta dei partner commerciali, ha così disertato l'iniziativa di uno di questi marchi. E anche l'avvocato del giocatore, Delphine Verheyden, sottolinea spesso il malcontento di Mbappé che a marzo 2017, in occasione della sua prima convocazione in Nazionale, ha firmato come il resto dei calciatori un accordo che gli garantisce 25.000 euro a partita in cambio dello sfruttamento della sua immagine da parte della FFF (e ovviamente lui, insieme a Griezmann e a Pogba, è uno dei più richiesti dagli sponsor).