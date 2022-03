Danilo Pereira snobba l'Italia: "La vittoria della Macedonia non è una sorpresa"

OPORTO (Portogallo) - Il 29 marzo il Portogallo di Cristiano Ronaldo ospiterà la Macedonia del Nord (all'Estadio do Dragao ad Oporto) per giocarsi il pass per i Mondiali Qatar. Il difensore dei lusitani Danilo Pereira ha parlato al portale "O Jogo" del prossimo avversario e del suo percorso: "Se sono sorpreso? No, non lo sono. Non sono affatto sorpreso. Hanno fatto un ottimo girone di qualificazione, hanno una buona squadra combattiva. Sapevamo che la Macedonia era una squadra organizzata e il fatto che abbia battuto l’Italia onestamente non è stata una sorpresa“.