Argentina, tris al Venezuela: Messi torna trascinatore

BUENOS AIRES - Tutto facile per l'Argentina che alla Bombonera di Buenos Aires piega il Venezuela con un netto 3-0 nel girone di qualificazione sudamericano per i Mondiali in Qatar. L'albiceleste, già qualificata nelle precedenti giornate, festeggia anche il ritorno di Messi, assente nelle due partite precedenti. Una vera e propria passeggiata per la squadra di Scaloni che domina in campo e trova il vantaggio al 35' con la zampata vincente dell'esterno della Fiorentina, Nicolas Gonzàlez su assist di Rodrigo De Paul. Tra gli "italiani" spazio da titolari per Molina dell'Udinese e Correa dell'Inter, con assente Lautaro Martinez per covid. Al 70' entra Di Maria e va a segno appena 9’ dopo l’ingresso, sfruttando l'assist ancora di Rodrigo De Paul. Nel finale (81') Messi, dopo ben 6 tentativi diretti in porta, trova finalmente il gol grazie ad un assist di Di Maria che lo lancia a tu per tu con il portiere avversario. È il 30esimo risultato utile consecutivo per l'Argentina che adesso si trova a meno 3 dal record firmato dal Brasile tra il 1991 e il 1993.