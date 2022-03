Messi, ombre sul futuro: "Mondiale? Non so cosa farò dopo"

BUENOS AIRES - Lionel Messi, in gol nel 3-0 al Venezuela, ha parlato del suo futuro con il Mondiale in Qatar che potrebbe essere la sua ultima volta in Nazionale: "Non so cosa farò dopo il Mondiale, penso solo a quello che ci sarà a breve, l'Ecuador martedì, le partite di giugno e settembre e dopo il Qatar. Dovrò riconsiderare tante cose, a seconda che vada bene o male. Ma speriamo che vada nel migliore dei modi". Il fuoriclasse argentino, 35 anni a giugno, ha aggiunto che la frustrazione provata in passato in nazionale è stata cancellata dalla Coppa America vinta la scorsa estate in Brasile: "È ormai da un po' che sono felice qui, anche da prima di vincere la Coppa, sono grato a tutti per come mi fanno sentire ogni volta che torno in Argentina. Di sicuro dopo il Mondiale molte cose cambieranno", ha concluso.