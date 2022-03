Follia in Nigeria: tifosi assaltano e distruggono lo stadio, morto un medico

Finisce in tragedia la mancata qualificazione della Nigeria ai Mondiali. La nazionale di Osimhen ha pareggiato 1-1 in casa contro il Ghana e dopo 16 anni, per la regola del gol in trasferta (dopo lo 0-0 dell'andata), ha mancato l'accesso al torneo internazionale. Al termine della partita una folla inferocita ha invaso il campo, seminando caos, distruggendo panchine e, secondo le ultime indiscrezioni, provocando diversi feriti e un morto.