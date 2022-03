Messi aggredito in campo da un tifoso: la reazione è virale

"Mi basta vivere una volta sola perché ho conosciuto il più grande giocatore di tutti i tempi. Mio amato Leo Messi, grazie per tutti i momenti felici che mi hai regalato in questi anni con il tuo bel calcio. Amo te e questo gioco". Una commovente didascalia accompagna il video pubblicato da Jossue Garzon, giovane tifoso del campione ex Barcellona sette volte Pallone d'Oro. Al termine di Ecuador-Argentina, terminata 1-1, il ragazzo ha rischiato il tutto per tutto per conoscere il suo idolo, finendo per fare invasione di campo. "Sono più veloce anche di te", ha scherzato in una storia condivisa su Instagram taggando Kylian Mbappé. Nel video pubblicato sul suo profilo si vede il ragazzo correre verso la Pulce urlando il suo nome. "Leo, Leo, una foto!". L'attaccante dell'Albiceleste e del Psg sembra però molto infastidito, tanto da non reagire bene nel momento in cui l'altro lo "placca" in mezzo al campo. Il video ha avuto un grande successo e in breve è diventato virale sui social.