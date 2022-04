Mondiali 2022, oltre 800mila biglietti venduti nella prima fase

MILANO - Più di 800.000 biglietti per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar sono stati già venduti nella prima fase di vendita. Lo rende noto la Fifa in una nota. Una nuova finestra di vendita inizia oggi con un periodo di estrazione casuale fino a giovedì 28 aprile . I tifosi avranno la possibilità di richiedere i biglietti anche per due partite nello stesso giorno, vista la relativa vicinanza degli stadi. L'esito finale delle richieste verrà comunicato non prima di martedì 31 maggio .

I prezzi dei biglietti

Per gli spettatori che arriveranno in Qatar dall'estero, i prezzi dei singoli biglietti per il primo turno oscillano tra i 250 e gli 800 riyal (tra 62 e 200 euro) per partita. Per la finale bisogna sborsare tra 2200 e 5850 riyal (550 e 1460 euro). I prezzi dei biglietti riservati ai residenti in Qatar vanno da 40 a 750 riyal (da 10 a 190 euro) l'uno. In media i biglietti costano il 30% in più rispetto ai precedenti Mondiali in Russia nel 2018.