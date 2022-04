Mondiali 2022, Russia definitivamente fuori: ritirato il ricorso al Tas

MOSCA (Russia) - La federcalcio russa ha ritirato il 30 marzo scorso il ricorso contro la decisione della Fifa di vietare la partecipazione della Russia alle competizioni internazionali, accettando così la sua esclusione dai Mondiali in Qatar 2022: lo ha annunciato il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna. "La procedura sarà chiusa a breve", precisa il Tas in un comunicato. Lo scorso 18 marzo il Tribunale aveva respinto il ricorso della Federcalcio russa che chiedeva di giocare gli spareggi per Qatar 2022.