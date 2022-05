Italia ai Mondiali, Gravina: "Zero possibilità di ripescaggio"

ROMA - "Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero. C'era un'ipotesi remota prevista, ma l'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa ed è finita lì". Il presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale, a Roma, spegne gli entusiasmi: "In Qatar avrebbero piacere ad avere l'Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito, meritatamente. Siamo fuori perché non abbiamo battuto le dirette concorrenti. Chi vince la competizione della sua confederazione forse è giusto che partecipi ai mondiali di diritto ma oggi le regole del gioco sono molto chiare", ha aggiunto.