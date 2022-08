Mondiali, Ronaldo punta sul Brasile: "Dipende da Neymar"

SAN PAOLO (Brasile) - Ronaldo "Il Fenomeno" ha parlato della prossima Coppa del Mondo in Qatar nel corso di un evento in Brasile , precisamente a San Paolo: "Questo Mondiale non sarà diverso dagli altri. Se Neymar sarà fisicamente e mentalmente al top il Brasile avrà grandi possibilità di portare a casa il trofeo. Speriamo che Neymar possa dare il meglio di sé stesso e portare felicità al popolo brasiliano".

Ronaldo punta sul Brasile

L'ex attaccante tra le altre di Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid, d'altronde, di Mondiali ne ha vinti due, nel 1994 e nel 2002. Forte della sua esperienza sul tema, Ronaldo è sicuro della forza del Brasile anche in vista dell'appuntamento di fine anno in Qatar: "Il Brasile sarà sempre il favorito. Abbiamo una grande squadra, con grandi giocatori. Neymar, in particolare, è molto diverso tecnicamente rispetto agli altri. Per questo credo che possa fare la differenza ed essere decisivo".