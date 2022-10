Incredibile: i tifosi in Qatar non potranno vedere i Mondiali in tv

ROMA - Doccia gelata per i tifosi che ci recheranno in Qatar per assistere al Mondiale: le strutture alberghiere del Paese non potranno infatti trasmettere, in diretta, le partite del torneo. Lo sottolinea il quotidiano britannico 'Daily Mail' secondo il quale gli hotel e le strutture ricettive nella regione di Doha dovrebbero sborsare 24mila sterline (oltre 35mila euro) per trasmettere le partite dall'emittente televisiva BeIN Sports: molti complessi avrebbero già fatto sapere di non essere disposti a investire l'ingente somma per placare la fame di calcio dei propri ospiti. Tuttavia BeIN Sports, complici le normative vigenti in Qatar in ambito televisivo, dovrà giocoforza trasmettere alcuni match in chiaro e in forma totalmente gratuita.