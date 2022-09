Clamoroso in Qatar, l'immagine di Ronaldo esclusa dai Mondiali!

DOHA (Qatar) - Il complicato 2022 di Cristiano Ronaldo si arricchisce con un altro spiacevole episodio per l'immagine del fuoriclasse portoghese: gli è stato negato il proprio poster a Doha in occasione dei Mondiali in Qatar. Ciascuna delle 32 nazioni alla Coppa del Mondo ha selezionato un giocatore per far erigere l'enorme poster (22 metri) in tutta la città su grattacieli separati. La Espn ha riportato che i connazionali Bruno Fernandes e Diogo Jota sarebbero i favoriti a rimpiazzare l'ex Juventus come uomini immagine del Portogallo, una decisione che sta facenmdo molto discutere contando che Cr7 è il miglior marcatore internazionale di tutti i tempi oltre che del Portogallo (117 gol in 191 presenze). Questi manifesti stanno già apparendo in giro per la città, tuttavia molte nazioni devono ancora selezionare il loro rappresentante.