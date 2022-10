Infantino, 144 morti e 12.516 arresti possono bastare alla Fifa per escludere l'Iran dal mondiale?

A ventisette giorni dall'inizio del mondiale in Qatar, a ventotto dal debutto del Team Melli (in anglo-iraniano: squadra nazionale), fissato per lunedì 21 novembre, alle 14, ora italiana, nello stadio Ahmed bin Ali di Ar Rayyan, ultime notizie dall'Iran per Gianni Infantino, presidente della Fifa, in questi giorni impegnatissimo ad Auckland, Nuova Zelanda, per il sorteggio del mondiale femminile 2023 in occasione del quale, ha citato un antico proverbio maori: " Per noi è importante intrecciare insieme le persone". E ancora: "Questo è un incontro importante che rappresenta il mondo. La nostra missione è andare oltre la grandezza portando il calcio femminile a un pubblico di miliardi di persone". Vada a dirlo in Iran dove i morti sono saliti a 244, fra i quali 32 bambini; gli arrestati risultano oltre 12.500. Di giorno in giorno diventa sempre più tragico il bilancio stilato da Hrana (Human Rights Activists News Agency), una delle rare organizzazioni indipendenti che ancora sia in grado di raccontare ciò che accade in Iran. Il regime degli ayatollah cerca di reprimere nel sangue la rivolta scoppiata dal 13 settembre, quando Mahsa Amini, 22 anni, studentessa curda, venne uccisa dalle manganellate della 'polizia morale' perché rea di non avere adeguatamente indossato il velo.