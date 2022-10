Brasile, i ricordi di Dunga: “Quando Baggio sbagliò il rigore…”

Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali in Qatar . Una delle nazionali favorite per il trionfo finale è il Brasile , che ha già vinto la competizione cinque volte, più di chiunque altro. Dunga , che da giocatore ha collezionato 91 presenze e 6 gol con la selezione verdeoro contribuendo alla vittoria del Mondiale del 1994 contro l’I talia , per poi guidare la squadra da ct dal 2014 al 2016, ha ripercorso alcune tappe della sua storica esperienza in un’intervista per la Fifa . “L’avversario più forte che ho mai incontrato è Zidane . Era un giocatore creativo, non si capiva da che parte stesse andando, se a destra o a sinistra” ha dichiarato Dunga, che ha poi continuato parlando dei suoi successi con la Seleção .

Dunga e il ricordo del rigore di Baggio

Dunga ha ricordato in particolare la finale contro l’Italia del 1994, identificandola come la sua miglior partita mai giocata: “Era una finale, il mondo intero ci stava guardando. Giocammo a mezzogiorno, con un caldo torrido, con i supplementari. In quella partita abbiamo vissuto tutte le emozioni che il calcio può dare”. In merito al match con gli azzurri, un ricordo in particolare menzionando l’ex portiere Taffarel: “Quando Roberto Baggio non segnò il rigore e il Brasile vinse, lui disse che fu un regalo dal cielo. Mi disse che se lo avesse parato lui tutti gli avrebbero attribuito i meriti della vittoria, ma dato che il tiro uscì, la vittoria venne riconosciuta come collettiva”.