L'Ucraina chiede l'esclusione dell'Iran dal Mondiale. I social: "Ripescate l'Italia"

La Federcalcio ucraina ha fatto appello alla Fifa per estromettere l'Iran dalla prossima edizione del Mondiale in Qatar per la presunta fornitura di armi alla Russia nel conflitto che va avanti dal 24 febbraio scorso. Il comitato esecutivo della Federazione calcistica di Kiev ha inviato una richiesta formale alla Fifa per espellere il 'Team Melli' dalla Coppa del Mondo: la nazionale allenata dall'ex tecnico del Real Madrid, Carlos Queiroz, è stata sorteggiata nel gruppo B con Inghilterra, Galles e Stati Uniti e giocherà la gara di esordio nel torneo il prossimo 21 novembre proprio contro i vice campioni d'Europa.

Klopp e la polemica sul Mondiale: "Spero escano subito..." Kiev chiede l'estromissione dell'Iran dal Mondiale Kiev, devastata dalla guerra contro la Russia, ha accusato l'Iran di aver fornito droni a Mosca per aiutare l'illegale invasione di Putin all'Ucraina. Così la Federcalcio di Kiev, sostenuta dal Ceo dello Shakhtar Donetsk Sergei Palkin, ha chiesto l'intervento del massimo organo calcistico mondiale. L'Iran andrebbe escluso dalla Coppa del mondo per le "sistematiche di violazioni dei diritti umani e il coinvolgimento di Teheran nell'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina". Inoltre l'Iran dovrebbe, secondo Kiev, essere squalificato a causa del regime oppressivo che perdura da decenni, oltre ai diritti umani calpestati che violano gli articoli 3 e 4 delle leggi della Fifa.