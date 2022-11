Germania, Werner va ko: salta i Mondiali

Un altro nella lista "niente Mondiali causa infortunio", anche Timo Werner si aggiunge. Ed è più lunga che mai. Una vera maledizione sta colpendo diversi calciatori in questo periodo e in tanti sono in dubbio o hanno già rinunciato all'idea di partecipare all'edizione in Qatar. Dopo Pogba, che ci ha provato fino all'ultimo ma che ha dovuto arrendersi, e Lukaku, a rischio, eccone un altro: Werner, attaccante del Lipsia e della Germania, non giocherà i Mondiali dopo essersi lesionato un legamento della caviglia durante la sfida di Champions League contro lo Shakhtar. Il club tedesco ha spiegato in una nota che Werner si è "strappato il legamento sindesmotico della caviglia sinistra", una tegola per il Lipsia e anche per il ct Flick, che non lo avrà alla Coppa del Mondo.