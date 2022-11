Mondiali, la situazione infortuni: da Wijnaldum e Pogba a Dybala e Di Maria, assenti e in dubbio

Manca sempre meno alla prossima edizione dei Mondiali, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Avvicinandosi sempre di più cresce anche la preoccupazione di tanti giocatori, non ancora sicuri di poter essere presenti con le loro Nazionali alla Coppa del Mondo per colpa degli infortuni. Ad esempio Dybala, Di Maria e Maignan. Altri, invece, hanno già dovuto accettare la dura realtà, ovvero una sicura assenza dal Mondiale per via dei tempi di recupero troppo lunghi. Preoccupazione anche per le stesse Nazionali, che hanno perso o rischiano di perdere degli elementi chiave della loro squadra. Di seguito ecco la lista completa degli assenti sicuri o in dubbio delle Nazionali più quotate per la vittoria finale in Qatar.