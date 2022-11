Dani Alves, le lacrime di gioia dopo la convocazione per il Mondiale

Dani Alves e le lacrime di gioia su Instagram dopo la convocazione al mondiale a 39 anni

Il classe 1983, che ora veste la maglia del Pumas di Città del Messico, che peraltro 4 anni va (quando le primavere erano già 35) era stato costretto a saltare la coppa iridata in Russia per via di un grave infortunio al ginocchio, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram che è già diventato virale.