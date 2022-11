Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime

Violenze e punizioni corporali

I lavoratori migranti impiegati negli stadi della Coppa del Mondo in Qatar sarebbero stati fatti evacuare dai cantieri prima delle ispezioni della FIFA, per evitare esposti e denunce in ambito lavorativo. I capi delle imprese edili - scrive il Daily Mail - avrebbero volutamente lanciato allarmi antincendio per assicurarsi che i lavoratori lasciassero i locali e non potessero lamentarsi del loro trattamento con i funzionari della FIFA. Le violazioni dei diritti umani includevano punizioni fisiche con i lavoratori poco performanti, licenziamenti a fronte di lamentale e l’obbligo di lavorare nonostante il lockdown per il Covid-19.