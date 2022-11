"Ecco i convocati dell'Italia per il Mondiale": lo sfottò degli inglesi è virale

L'eliminazione dell'Italia dal Mondiale per la seconda volta di fila e per giunta da campioni d'Europa in carica ha fatto e continua a fare rumore in tutto il mondo, scatenando l'ironia del web e dei social. In particolar modo negli ultimi giorni e alla vigilia di una Coppa del Mondo qatariota che vedrà gli azzurri come i grandi assenti dal palcoscenico del calcio globale. Chi non cenna a diminuire gli sfottò per la dolorosa 'Waterloo' sportiva azzurra di Palermo contro la Macedonia del Nord sono gli inglesi che continuano a deridere l'Italia di Roberto Mancini per aver mancato una qualificazione al Mondiale che sembrava alla portata.