Mondiali: Vecino, Vina e Olivera convocati dall'Uruguay

Vecino, Vina e Mathias Olivera fanno parte della lista dei convocati del ct Diego Alonso per i prossimi Mondiali in Qatar. L'Uruguay ha ufficializzato l'elenco dei 26 calciatori che prenderanno parte alla competizione mondiale. Il centrocampista della Lazio e i terzini di Roma e Napoli, rientrano nell'elenco dei convocati, insieme ad altre vecchie conoscenze del nostro campionato, come Muslera, Cavani, Godin e Bentancur.