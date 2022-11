Gary Lineker nella bufera: dopo i tweet contro l'Italia ecco il caso sui Mondiali

Lineker: "Conosco due calciatori gay, facciano coming out in Qatar"

Lineker nella bufera: cosa è successo

Negli ultimi mesi Lineker ha lanciato numerosi attacchi al Mondiale in Qatar, definendosi "nauseato per la situazione dei diritti umani del paese. Le morti che hanno costruito gli stadi, l'omofobia nelle loro leggi, niente di tutto ciò va bene". Con grande sorpresa però, l'ex attaccante inglese che sarà comunque presente come commentatore nella copertura della BBC sulla Coppa del Mondo, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Una decisione definita da molti come ipocrita dopo le sue parole, che Lineker stesso ha spiegato così: "Ciò che separa questo Mondiale dagli altri è che sappiamo che è corrotto, ed è stato dimostrato. La maggior parte del comitato FIFA è in prigione, oppure è stata bandita dal calcio o multata. Ormai siamo bloccati con questo Mondiale in Qatar, è troppo tardi per cambiare. Tutti ci stanno andando, quindi anche noi giornalisti che saremo lì per raccontarlo ma non non per sostenerlo".