Lineker: "Conosco due calciatori gay, facciano coming out in Qatar"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il 'caso Casillas', con il coming out annunciato sul profilo twitter hackerato dell'ex portiere spagnolo, il tema dell'omossessualità nel mondo del calcio torna al centro del dibattito in Inghilterra dove Gary Lineker ha detto di conoscere alcuni giocatori gay che giocano in Premier League e che "sarebbe grandioso se uno o due di loro facessero coming out durante i Mondiali in Qatar", dove l'omosessualità è considerata un reato.