Argentina, Dybala in tribuna: salta il test con gli Emirati Arabi

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Tribuna per Paulo Dybala, che non scenderà in campo ad Abu Dhabi nell'amichevole tra Argentina ed Emirati Arabi, ultimo test della 'Seleccion' a sei giorni dal debutto nella Coppa del Mondo in Qatar (il 22 novembre contro l'Arabia Saudita). Dopo il recupero dall'infortunio muscolare il fantasista della Roma è rientrato tra i convocati per il Mondiale, ma il ct Scaloni per il momento lo lascia fuori perché non ancora al top della forma.