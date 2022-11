Dybala, festa con l'Argentina. I tifosi: "Ma quella torta biancoceleste..."

ROMA - Tutta la nazionale argentina si è radunata per festeggiare Paulo Dybala. Oggi la Joya compie 29 anni e ha spento le candaline davanti ai suoi compagni di squadra, nel ritiro della Seleccion. Dybala ha poi postato la foto dei festeggiamenti suoi social, con una grande torta di compleanno che al centro vede anche una sua foto con la maglia dell'Argentina. Tantissimi messaggio di auguri da parte dei tifosi romanisti che hanno scherzato con il giocatore: "Certo Paulo, la torta potevi prenderla di altri colori... Quel biancoceleste non ci piace tanto". Ironia sulla Lazio, ma naturalmente una torta che richiama i colori dell'Argentina. Il sorriso non manca mai ai romanisti, così come a Dybala, felice di essere in Qatar.