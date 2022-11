Mondiali in Qatar: chi sono i 3 calciatori più cercati sul web

Va precisato che un ulteriore motivo di interesse nei confronti di Ronaldo e Messi è il fatto che la Coppa del Mondo FIFA del Qatar sarà l’ ultima competizione mondiale in cui li vedremo entrambi giocare : Messi, 35 anni, ha confermato che questa sarà il suo ultimo Mondiale, mentre Ronaldo, 37 anni, ha detto che "potrebbe essere" l'ultimo. Dichiarazioni che hanno destato grande curiosità, rendendoli ancora più popolari in rete, e molto più cliccati rispetto a quattro anni fa. Ad essere interessati a questo genere di ricerche sono principalmente gli uomini (67%) , di età compresa tra i 25 e i 34 anni (30%) e i 35 e i 44 (21%).

Incremento di popolarità per Pedri

Se, invece, prendiamo in considerazione il tasso di crescita di popolarità online nell’ultimo anno, lo scettro va al brasiliano Casemiro, cresciuto del 394%, seguito da Frenkie de Jong e Sadio Mané. Se contiamo gli ultimi 4 anni, dal 2018 al 2022, a far registrare la crescita maggiore è stato Pedri (+47mila per cento), seguito da Antony (2.100%). I due erano ben poco noti ai tempi della scorsa Coppa del Mondo e le ricerche che li riguardavano erano prossime alle 0. Prendendo in considerazione solo chi aveva già iniziato la sua carriera, il calciatore con la crescita maggiore è Harry Maguire, a +1.500%, seguito da Casemiro e Robert Lewandowski.