“Giocano per la Francia ma sono tutti...e Mbappé...”. Scandalo per il coro razzista degli argentini

Il Mondiale non è nemmeno iniziato ed è già polemica per un coro razzista cantato da alcuni tifosi argentini in Qatar: “Ascoltate, fate correre la palla, giocano in Francia ma sono tutti dell'Angola. Che bello che vadano a correre, sono 'come trabas' (travestiti) come il fott*** Mbappé. La sua signora è nigeriana, il suo vecchio camerunense ma sul documento è naturalizzato francese". Questo l’aberrante coro cantato da alcuni tifosi con la maglia dell’Argentina. Il video è andato in onda in diretta sull’emittente Tyc Sports, con l'inviato che è rimasto sorpreso e un po’ imbarazzato, ma non ha tolto il microfono ai francesi. Un video che è diventato virale sul web e ha scatenato la polemica.