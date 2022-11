"L'Italia si prepara al Mondiale così": lo sfottò degli inglesi fa insorgere i social

QATAR - La sconfitta di Wembley agli Europei evidentemente ancora brucia, così gli inglesi trovano il modo di "vendicarsi" comunque, via social, della successiva disfatta dell'Italia di Mancini, incapace di qualificarsi per Qatar 2022. Proprio alla vigilia del calcio d'inizio del Mondiale, infatti, i britannici provocano gli Azzurri, ironizzando sulla mancata presenza della nostra Selezione, con una serie di meme, raffiguranti i giocatori italiani schierati in campo in formazione davanti a un televisore. Quello da cui saranno costretti a seguire la Coppa del Mondo in partenza domenica. Piccati i commenti sui social, che sono insorti contro l'ennesimo sfottò degli inglesi ai danni della Nazionale.